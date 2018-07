Trinta presos fogem do Centro de Detenção de Osasco-SP Trinta presos escaparam, durante a madrugada de hoje, do Centro de Detenção Provisória 2 (CDP) de Osasco, na Rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 20, região metropolitana de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SAP), a fuga aconteceu através de um túnel cavado a partir de uma das celas, que deu acesso ao Rodoanel. Diversas guarnições da Polícia Militar e o helicóptero Águia realizam buscas na região. Até agora, segundo a assessoria de imprensa da SAP, quatro fugitivos já foram recapturados. O CDP 2 de Osasco tem capacidade para 768 presos, mas não se sabe ainda quantos presos estavam na cela no momento da fuga. Integrantes da Corregedoria do Sistema Prisional da SAP vão investigar como os detentos escaparam.