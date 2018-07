Trio armado assalta lotérica na zona norte de São Paulo

Três homens armados assaltaram uma casa lotérica na tarde deste sábado, 14, na zona norte da capital paulista. Uma pessoa foi presa, e as outras duas conseguiram fugir.

O trio levou R$ 1 mil do caixa da lotérica localizada dentro do supermercado Carrefour, da Av. Guilherme Dumont Villares. Segundo a Polícia Militar, esta é a terceira vez que o estabelecimento é roubado em menos de um mês.

O pernambucano Eruniudes Soares da Silva, de 28 anos, foi preso depois de perseguição policial pela avenida Francisco Matarazzo, na zona oeste de São Paulo. O trio, que fugiu do local de carro, abandonou o veículo na via e pulou no Córrego Pirajuçara.

Silva, o único detido, foi reconhecido pelo dono da lotérica. Com ele, a PM apreendeu um revólver calibre 38. O dinheiro não foi recuperado.

O suspeito foi levado para o 34º Departamento Policial, onde foi autuado em flagrante. Silva estava há sete meses em liberdade, após cumprir pena de seis anos de prisão por roubo à mão armada e homicídio. Ele será encaminhado a um Centro de Detenção Provisória (CDP), onde ficará à disposição da Justiça.