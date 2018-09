Trio assalta agência dos Correios no Santos Dumont Pelo menos três homens fortemente armados invadiram e assaltaram a agência dos Correios, localizada no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira. Ninguém ficou ferido. Segundo policiais militares do 13º Batalhão da Polícia Militar, da Praça Tiradentes, R$ 10 mil foram roubados do estabelecimento.