Trio assalta condomínio de luxo na zona sul de SP Três homens invadiram e assaltaram um condomínio de luxo, no fim da manhã de hoje, no bairro Vila Andrade, região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. A Polícia Militar (PM) foi acionada às 11 horas por moradores do prédio, localizado na Avenida Dona Helena Pereira de Moraes. Ao chegar ao local, o trio já havia fugido em um veículo. Um morador que estava preso no banheiro de um dos apartamentos foi libertado.