Trio assalta loja em shopping na capital baiana

Como não havia funcionários com a senha no local, os assaltantes fugiram com seis joias. Avisada pelo sistema de alarme da loja e por seguranças do shopping, a Polícia Militar (PM) chegou ao local pouco depois do roubo e conseguiu capturar os ladrões quando deixavam o shopping. As joias foram recuperadas e os criminosos, presos em flagrante e levados à 16ª delegacia. Com eles, foi encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições.