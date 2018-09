Trio atira contra dois em pizzaria de Santo André

O vizinho do estabelecimento, Aloísio Vieira Souza, de 53 anos, ouviu os disparos e se aproximou, sendo baleado na barriga pelos criminosos. Nada foi levado da pizzaria.

Acionados, os policiais militares da 3ª Companhia do 41º Batalhão encaminharam as vítimas para o Centro Hospitalar de Santo André, onde o vigia foi internado em estado gravíssimo. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Santo André.