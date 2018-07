Trio 'BBC' lidera goleada do Real Madrid contra o Bétis

A performance dinâmica do Madrid contra o lanterna coloca pressão no Barça e no Atlético, que jogam contra Levante, fora, e Sevilla, em casa, respectivamente, neste domingo, e provou que o time de Carlo Ancelotti está em forma para a segunda metade da temporada.

"Essa foi uma boa chance para ser líder por pelo menos uma noite", disse Ancelotti. "Pelo menos essa noite vamos dormir bem", acrescentou o italiano, na sua primeira campanha no comando do clube depois da saída de José Mourinho.

Conhecido coletivamente na Espanha como "BBC", Bale, Benzema e Cristiano custaram ao clube mais rico do mundo mais de 200 milhões de euros, mais que três vezes o valor de toda a equipe do Bétis.

Assim como o trio porlífico, o croata Luka Modric jogou muito bem ao lado do imperial Xabi Alonso no meio-campo, na dominação impiedosa do Madrid do começo ao fim no estádio Benito Villamarin, em Sevilha.

Ronaldo, que também marcou na vitória por 2 x 0 sobre o Osasuna, pela Copa do Rei, na última quarta-feira, recebeu na segunda-feira passada a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo e abriu o placar logo aos 10 minutos.

O atacante português recebeu passe de Angel Di María, pela esquerda, cortou para o meio e soltou um foguete que passou pelo goleiro Stephan Andersen, no canto superior, para fazer o seu 21º gol da temporada na liga.

O indefeso Andersen mais uma vez viu a bola passar quando Bale cobrou uma falta, aos 25 minutos.

Os torcedores do Bétis ficaram furiosos com o goleiro dinamarquês, assobiando para ele nas vezes seguintes nas quais ele tocou na bola, e também começaram a gritar o nome do ex-técnico Pepe Mel, que foi demitido no mês passado e substituído por Juan Carlos Garrido.

O Bétis mal incomodou Diego López no gol do Madrid. O time está na lanterna da competição com 11 pontos, a cinco do Rayo Vallecano e Real Valladollid, que estão em 19º e 18º, respectivamente.

O Rayo visita o Elche, ainda neste sábado, e o Valladolid jogam contra o quarto colocado Atletic Bilbao, na segunda-feira.