Trio detido após assaltar posto de combustíveis

Felippe Lino de Oliveira, de 20 anos, Wilton Marques da Silva, 24, e Thiago Wendel Gonçalves de Souza, 22, em um Fiat Uno prata, entraram no posto e abordaram um dos frentistas. Após roubar R$ 120,00, o trio fugiu, mas não percebeu a presença de um cliente, que ligou para o 190.

PMs da 2ª Companhia do 5º Batalhão, ao chegarem ao estabelecimento, foram informados sobre a direção tomada pelo Fiat. O veículo foi parado pela PM na Mussumés. O trio, que já não portava mais a arma utilizada no crime, foi encaminhado ao plantão do 9º Distrito Policial, do Carandiru, e autuado em flagrante após ser reconhecido pelo frentista rendido.

"Dois deles (bandidos) já haviam assaltado o mesmo posto em outras duas ocasiões nos últimos 40 dias. O frentista nos disse que eles estavam armados, por isso acredito que dispensaram a arma durante a fuga", afirmou o tenente PM Antunes.

Segundo ainda o tenente, Wilton já tem cinco passagens pela polícia, uma delas por roubo, e havia saído da cadeia no ano passado. Thiago também já fora detido em outra ocasião por roubo.