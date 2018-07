Trio detido após manter comerciária refém

Dominada pelo criminoso, que teria simulado estar armado, a vítima foi levada até o cativeiro, um terreno baldio onde já funcionou uma garagem de ônibus, na Rua Manoel Bueno da Fonseca, a dois quilômetros da delegacia do Itaim (50ºDP), onde foi imobilizada pelos braços com fita plástica adesiva. As duas mulheres, segundo policiais militares da 1ª Companhia do 29º Batalhão - responsáveis pela prisão dos sequestradores -, ficaram com a incumbência de vigiar a vítima.

Na noite de segunda-feira, 22, o rapaz que havia dominado a vítima resolveu deixar o cativeiro por alguns minutos. Ao perceber um vacilo das duas comparsas do criminoso, a comerciária correu e conseguiu escapar, ligando para a polícia. Os policiais militares foram para o local e detiveram o trio. Duas adolescentes que estavam no mesmo terreno, mas que não participaram do crime, serão encaminhadas para a Fundação Casa (antiga Febem).

"Como não deram comida para a vítima, os sequestradores forçaram-na a consumir cocaína. Ela chegou a apanhar. Num determinado momento, ao acordar, ela se viu seminua. Há indício de que houve estupro", afirmou o cabo Reginaldo, um dos policiais que realizaram a prisão dos três criminosos. Nenhum dos bandidos portava documentos. Até as 2 horas desta terça-feira, 23, os documentos da comerciária não haviam sido encontrados. "Eles (os bandidos) não chegaram a pedir algum valor de resgate e, a princípio, nada foi sacado da conta da vítima", completou o policial militar.