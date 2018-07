Trio é detido após assalto a banco na zona oeste de SP Três assaltantes foram detidos, por volta das 15h30 de ontem, após um grupo formado por cinco homens render dois clientes e funcionários de uma agência do Unibanco localizada na Avenida Sumaré, região de Perdizes, na zona oeste da capital paulista. Em posse de R$ 6.691 em celulares, jóias e dinheiro das vítimas e do banco, o grupo foi abordado por policiais militares do 23º Batalhão no momento em que deixava a agência. A quadrilha, na fuga, se dividiu. Dois criminosos foram para um lado, e acabaram presos no mesmo quarteirão, mas os outros três correram na direção oposta e conseguiram escapar. Com os dois primeiros detidos, os policiais recuperaram o valor roubado e apreenderam duas armas. Um dos outros três que haviam escapado foi detido minutos depois no interior de uma padaria, na mesma região, passando-se por cliente. Com ele, os PMs apreenderam outras três armas. Nenhum carro foi apreendido com os criminosos.