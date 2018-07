Trio é detido com R$ 27 mil em dinheiro falso em SP Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil a prender três homens, na tarde de ontem, com quase R$ 27 mil em notas falsas de R$ 50 e R$ 100, em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O trio, que trabalha na Lapa, zona oeste, afirmou que adquiria o dinheiro falso com um camelô em Ciudad del Este, no Paraguai, e que com uma nota verdadeira era possível comprar dez notas falsas.