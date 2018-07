Trio é executado em barbearia na Baixada Fluminense

Três homens foram mortos a tiros, nessa terça-feira, 9, à noite, dentro de uma barbearia na Favela do Engenho Pequeno, no bairro Andrade de Araújo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Uma das vítimas é o ex-bombeiro Gilberto Gomes da Silva, de 42 anos, que seria o proprietário do estabelecimento. Os outros dois mortos foram identificados como Robson Gomes da Silva, de 40 anos, que seria irmão de Gilberto, e Bruno Leonardo Ferreira, de 36.

Segundo a polícia, três homens encapuzados chegaram ao local num Gol preto. Após descerem do carro, os criminosos abriram fogo contra os três, e fugiram. As vítimas morreram no local. O caso está sendo investigado pela 58ª Delegacia de Polícia (Posse).