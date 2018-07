Trio é morto pela PM durante suposto confronto no Rio Três homens, que não tiveram o nome divulgado, foram mortos, no início da madrugada desta sexta-feira, 7, durante um suposto confronto com policiais militares do 9º Batalhão, de Rocha Miranda, na Favela do Chaves, no bairro de Barros Filho, na zona norte do Rio.