Trio é preso acusado de extorquir empresário em SP

Os três estão presos, e a polícia procura um detetive particular que tirou as fotos com as imagens da vítima e do chantagista. O delegado Márcio Murari, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Franca, disse que está procurando o detetive, que também tem participação no crime. O cabeleireiro, sua prima, de 39 anos, e o cunhado, de 49, foram presos pela extorsão contra o industrial. O flagrante foi montado num posto de combustíveis na Vila São Sebastião e os três estavam juntos.

As ameaças continuaram sendo feitas pela prima do cabeleireiro, mesmo após ele ter recebido R$ 7 mil inicialmente. As imagens seriam divulgadas pela internet e aos familiares do chantageado. O detetive, que poderá responder por coautoria por extorsão, teria recebido R$ 1,3 mil para fazer as imagens comprometedoras do industrial. A vítima disse que pagaria R$ 3 mil e, com a ajuda dos policiais, montou o flagrante, pois acreditava que continuaria sendo extorquido se pagasse o pedido feito. Os dois homens foram levados para a Cadeia Pública de Franca e a mulher foi para a Cadeia de Batatais.