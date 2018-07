Trio é preso ao fazer família refém no bairro do Morumbi Três assaltantes foram presos em flagrante na manhã deste sábado, 19, enquanto faziam uma família refém em uma mansão no Morumbi, zona sul de São Paulo. Eles invadiram a residência, na Rua Zarabatana, por volta das 9 horas. Uma das vítimas, ao notar a chegada dos bandidos, conseguiu se esconder em um dos cômodos da casa e ligar para a Polícia Militar.