Trio é preso ao fazer reféns no Morumbi Três assaltantes foram presos na manhã de ontem enquanto faziam uma família refém em uma mansão no Morumbi, zona sul de São Paulo. Eles invadiram a residência na Rua Zarabatana às 9 horas, mas uma das vítimas conseguiu se esconder em um dos cômodos da casa e ligar para a Polícia Militar. Oito pessoas - quatro membros da família e quatro funcionários - foram rendidas. Uma copeira foi esbofeteada e um jardineiro acabou sendo agredido com uma coronhada.