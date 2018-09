Trio é preso ao manter 6 reféns no ABC paulista Um assalto a uma residência terminou com a prisão de três bandidos, por volta das 19h de ontem, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Um motorista, de 62 anos, chegava em casa, no Jardim Novo Sergipe, quando foi abordado pelo trio, armado de revólveres calibre 38. Os criminosos obrigaram a vítima a entrar na casa com eles, onde cinco parentes do motorista também foram rendidos. Uma pessoa que passava pela rua testemunhou a ação dos assaltantes e ligou para a Polícia Militar, que cercou a casa rapidamente. Quando os policiais chegaram, o portão da garagem estava fechado, mas destrancado. Ao se aproximarem da sala, os policiais viram os bandidos revirando o interior do imóvel e ao mesmo tempo ameaçando as seis vítimas. Pegos de surpresa, Roni Pires Lacerda, de 33 anos, André Pereira dos Santos, de 27 anos, e Alex Sandro Aparecido da Silva, de 23 anos, ainda negociaram por alguns minutos com os PMs, mas se entregaram.