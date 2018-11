Trio é preso ao receber cocaína pelo correio na Bahia Dois homens e uma mulher, numa cadeira de rodas, acabaram presos na quinta-feira na semana passada quando recebiam um pacote com cocaína em uma agência dos Correios no município de Itapetinga, na Bahia. Segundo a Polícia Federal (PF), a caixa pesava 2,4 quilos e continha, entre cosméticos, pequenos sacos com a droga, que somavam 670 gramas. A Polícia Federal soube por meio de denúncia anônima que os três iriam retirar a encomenda na agência dos Correios. Todos foram autuados por tráfico, cuja pena pode atingir 15 anos de prisão. Os agentes levaram os dois homens para presídios de Ilhéus e a mulher para penitenciária em Vitória da Conquista.