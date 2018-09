Trio é preso ao tentar invadir casas em SP Três dos cinco assaltantes que tentaram invadir residências na região do Brooklin, zona sul da capital paulista, por volta das 21h de ontem, se deram mal e acabaram sendo presos pela polícia. Um dos integrantes foi baleado durante a troca de tiros com policiais. Armados, os bandidos fizeram o vigilante da rua Nebraska como refém para tentar entrar nas casas da região, dominando os moradores. O vigilante foi colocado dentro de uma Zafira preta, utilizada pelo bando. Entretanto, o plano dos criminosos deu errado. Ao perceber a aproximação de uma viatura da PM, o vigia gritou por socorro. Imediatamente, os assaltantes desistiram da ação. O carro saiu em disparada, mas o motorista acabou perdendo o controle e bateu o veículo. Um dos criminosos, Diego Souza Lourenço, atirou contra os policiais. Ele foi ferido e encaminhado ao hospital. Em seguida, foi liberado e autuado em flagrante no 96º Distrito Policial do Brooklin. Já Marcelo Amaral de Souza e Reinaldo Vieira Dutra foram presos no local e levados diretamente à delegacia. Os outros dois assaltantes fugiram a pé. A proprietária da Zafira foi contactada pela polícia e recuperou o veículo.