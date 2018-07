Trio é preso após assaltar casa em Ribeirão Pires

Policiais rodoviários, em patrulhamento na Estrada Caminho do Mar (SP-148), rodovia conhecida como Estrada Velha de Santos, próximo ao Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, município vizinho, suspeitaram de um Fiat Siena e o pararam.

Ao consultar a placa, os policiais constataram que o veículo havia sido roubado e que fora levado de uma residência em Ribeirão Pires. Dentro do carro estava apenas um dos bandidos, que levou os PMs até a residência onde estavam os dois comparsas, no Parque Andreense, em Santo André, também no ABC. A dupla foi detida sem resistir.

Com o trio, foram apreendidos diversos objetos que haviam sido levados durante o assalto; entre eles TVs de LED, computadores, máquina digital, micro-ondas e home theater. Os três criminosos já tinham passagem pela polícia, dois deles eram foragidos. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo.