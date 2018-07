Trio é preso após invadir banco

Os três assaltantes que invadiram às 18h de ontem uma agência bancária na Avenida do Cursino, na zona sul da capital, foram detidos e dois ficaram levemente feridos. Foram feitos nove reféns na tentativa de roubo. Ao invadir a agência, a polícia foi avisada pelos bandidos que um dos dois malotes de dinheiro em poder deles teria uma granada. Ao recuperar os malotes, o Gate verificou que o artefato era falso. Um dos ladrões tentou se esconder no forro; outro, ferido, procurou fugir pelo duto do ar-condicionado e o terceiro teve a audição comprometida ao dar um tiro.