Trio é preso após invadir casa e fazer família refém

Um comerciante, dono de um mercado, voltava do trabalho quando teve o veículo, um Ford EcoSport preto, cercado por quatro homens na porta de casa, na Rua Rozo Lagoa, na Vila Basileia. Dominado, o proprietário da casa foi obrigado e abrir a residência aos criminosos. Dentro do imóvel, o grupo dominou também a mulher do comerciante e uma universitária, filha do casal. Todos foram trancados no banheiro. Depois de 20 minutos, a quadrilha deixou o local no carro da família, levando diversos eletroeletrônicos, entre eles três TVs, três aparelhos de DVD, um iPhone e dois notebooks.

Em alta velocidade pelas ruas da Vila Nova Cachoeirinha, o veículo ocupado pelos bandidos levantou suspeita em policiais da Força Tática do 9º Batalhão, que iniciaram a perseguição. O grupo teve que parar o veículo na Odassi Nazzali após o criminoso que estava ao volante subir na calçada e atingir uma barra de ferro de contenção.

Os quatro homens correram, mas apenas um, o que estava armado, conseguiu escapar. Os demais, Maurício Henrique dos Santos, de 18 anos; Cristiano Pinheiro dos Santos, de 32; e Emerson de Oliveira, 27, foram detidos e autuados em flagrante no 72º Distrito Policial, de Vila Penteado. Segundo a PM, Cristiano tem três passagens pela polícia por roubo. Os demais não apresentam antecedente criminal.