Trio é preso com granada após invadir casa em SP A Polícia Militar (PM) prendeu hoje três homens acusados de invadir uma casa no bairro City América, zona norte de São Paulo, e fazer três pessoas reféns. Segundo a polícia, que foi acionada por meio de denúncia anônima, os acusados estavam armados com pistolas e uma granada. Dentro da casa, os policiais surpreenderam Samuel Ribeiro, de 27 anos, que estava armado com uma pistola calibre 380. Os dois comparsas dele, Emerson da Silva, de 29 anos, e Carlos Eduardo da Rocha, de 20 anos, tentaram fugir pelo terreno situado atrás da casa, mas também foram presos. Segundo a PM, Silva levava uma pistola e Rocha, um revólver calibre 38 e uma granada. As vítimas foram libertadas ilesas. O caso foi registrado no 33º Distrito Policial, de Pirituba.