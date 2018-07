Trio é preso depois de arrastão em doceria em SP

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o assalto aconteceu por volta das 21h30 de domingo quando três homens armados invadiram uma unidade da franquia Amor aos Pedaços na Rua Itapura. Os três suspeitos renderam os clientes e levaram pertences de valor. O caixa da loja também foi roubado. O trio fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

Uma das vítimas, porém, informou a polícia sobre a localização do grupo, apontada por seu celular, na Rua Platina, a cerca de 650 metros do local do assalto. Os homens foram encontrados na posição indicada pelo aparelho com um revólver calibre .38, uma bolsa, sete celulares e R$ 339 em dinheiro. Os três foram reconhecidos pelas vítimas.

Os donos tiveram seus pertences devolvidos, enquanto a arma e três celulares dos bandidos foram apreendidos para perícia do Instituto de Criminalística (IC).

O caso foi registrado no 30º Distrito Policial (Tatuapé) como roubo consumado. O adulto permanece preso e os adolescentes foram encaminhados à Fundação Casa.