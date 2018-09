Trio é preso durante sequestro relâmpago em Osasco

Quando se aproximava da casa de parentes, no bairro IAPI, na zona norte de Osasco, a bancária foi abordada por Douglas Tomazzo N. Costa, de 19 anos, e pelos dois menores, um deles armado com uma falsa pistola, e obrigada a seguir com o trio até a cidade vizinha de Barueri. A intenção dos criminosos era realizar saques em caixas eletrônicos.

Testemunhas viram o ataque a bancária e alertaram policiais militares que faziam patrulhamento na região. O veículo foi localizado no início da rodovia Castello Branco e abordado pelos policiais no momento em que se aproximava de uma das cabines do pedágio, que fica no quilômetro 18, no bairro de Piratininga.

Sem ferimentos, a bancária foi resgatada e o trio, encaminhado ao 10º Distrito Policial de Osasco, do Jardim Baronesa. Segundo a polícia, quando menor de idade, Douglas chegou a ser internado na Fundação Casa (antiga Febem). O bandido foi autuado por roubo com retenção de vítima, corrupção de menores e porte ilegal de arma.