Trio é preso por clonar cartões e tentativa de suborno A Polícia Militar (PM) prendeu na noite deste sábado (14) dois suspeitos de sacar R$ 520 com um cartão clonado na agência da Nossa Caixa na Rua Campos Sales, em Barueri, na Grande São Paulo. A esposa de um deles também foi detida. Ela levou para os policiais o dinheiro oferecido pelos acusados para serem liberados. Inicialmente, a PM abordou os acusados ao suspeitar do comportamento deles no caixa. Durante a revista, os policiais encontraram sete cartões clonados com suas respectivas senhas e o dinheiro retirado no terminal. Para tentar se livrar do flagrante, a dupla prometeu entregar R$ 2 mil. Os PMs fingiram aceitar a oferta e detiveram os três por tentativa de suborno. O caso foi registrado no Distrito Policial central da cidade.