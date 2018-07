Trio elétrico perde freio e mata 2 crianças em Sergipe

De acordo com informações da Delegacia Plantonista, na capital, o trio seguia pela Avenida B, no bairro Conjunto Jardim, quando o motorista, que não teve o nome revelado, notou que o veículo havia perdido o freio.

Segundo a polícia, o condutor ainda gritou para que as centenas de foliões saíssem da frente do veículo, mas não conseguiu evitar os atropelamentos. O veículo só foi parado quando um soldado do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que acompanhava a festa em uma viatura, colocou o carro policial na frente do trio. Com o impacto, o soldado ficou ferido, sem gravidade.

As duas crianças foram esmagadas pelo trio. Anderson Silva de Souza, de 12 anos, morreu no local. Isaías de Oliveira Neto, de 11 anos, chegou a ser levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), com múltiplas fraturas e hemorragia interna, e morreu no início da noite, quando passava por uma cirurgia.

Outras duas pessoas, uma criança e um adulto, foram atendidas na unidade. Elas não correm risco de morte. Os demais feridos, com escoriações, foram medicados ainda no local do acidente e liberados. O condutor do trio foi levado à delegacia, onde prestou depoimento.

A Delegacia Plantonista investiga as causas do acidente. Por causa da ocorrência, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Fábio Henrique Carvalho, decretou luto de três dias na cidade e cancelou o restante da programação da folia.