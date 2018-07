Trio explode caixa eletrônico na sede do TRT em Araguari Criminosos explodiram um caixa eletrônico dentro da sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em Araguari, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar (PM), as imagens do circuito interno de TV mostraram que um dos três suspeitos foi ferido pela explosão, que danificou parte da área de atendimento do prédio e documentos que estavam no local.