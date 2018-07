Trio faz arrastão de celulares em Moema

Foram presos o operador Fabio Francischini Pereira, de 29 anos, que já teve uma passagem pela polícia por porte de drogas, e o garçom Antônio Tiburtino Júnior, de 20. Foi detido também um adolescente de 17 anos.

Todas as vítimas eram mulheres, que estavam com o celular na mão ou em ligação. Entre os aparelhos roubados haviam dois iPhones, um BlackBerry e um Nextel.

A administradora Danielle Coppini Guimarães, de 26 anos, foi atacada às 20h20, quando havia acabado de estacionar seu carro, um Citroën C3, na esquina da Alameda dos Arapanés com a Avenida Bem-te-vi, a 50 metros do shopping. Na fuga, o diretor de um restaurante, que percebeu a ação, gritou e ajudou a capturar o adolescente. Os outros dois suspeitos foram presos pouco tempo depois, por policiais militares que faziam uma ronda no local. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.