Trio faz arrastão em aniversário e leva até presentes

De acordo com as testemunhas, um bandido ficou na entrada da residência para vigiar a movimentação e dar cobertura aos dois comparsas. Os outros ladrões entraram na festa, renderam todos os convidados e começaram a exigir todos objetos de valor que as vítimas tinham em seu poder. Carteiras, dinheiro, relógios, celulares, alianças e outros aparelhos eletrônicos foram recolhidos.

O assalto foi uma ação rápida e durou em torno de 15 minutos, segundo as vítimas. Foi, porém, tempo suficiente para que a dupla fizesse uma "limpa" nos convidados e na casa.

Um dos assaltantes estava armado com um revólver e o outro pegou uma faca que era usada pelo homem que cuidava da churrasqueira. Para evitar qualquer reação dos convidados e da família assaltados, os bandidos obrigaram todas as vítimas a deitar no chão. E teriam ainda ameaçado o tempo todo caso se levantassem.

Nem os presentes do aniversariante foram poupados pelos bandidos. Eles levaram até um videogame que o garoto havia ganhado de seus pais já há alguns meses.

Os assaltantes também pegaram outros objetos que encontraram na residência, como computadores - incluindo quatro notebooks -, televisões e câmeras fotográficas. Na saída, eles ainda exigiram que dois convidados da festa tirassem seus tênis de marca que usavam.

Após recolher todos os objetos, o trio fugiu em um carro da família. Eles ainda exigiram que o portão maior da casa fosse aberto para que pudessem sair. O veículo foi localizado ontem abandonado em uma rodovia na saída da cidade, mas a polícia ainda não tem pistas que levem aos assaltantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo