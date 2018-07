Trio faz arrastão em restaurante de Pinheiros

Clientes de um restaurante de comida japonesa sofreram um arrastão na noite dessa segunda-feira, 22, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Não há informações sobre suspeitos detidos até agora. O caso foi encaminhado para o 14º DP, em Pinheiros.

Às 21h50, a Polícia Militar foi notificada sobre uma ocorrência no Kaminari Sushi, na Rua Amaro Cavalheiro, perto da Marginal do Pinheiros. De acordo com um relato recebido pelo 190, três pessoas armadas vestindo boné e moletom entraram no restaurante e roubaram três telefones celulares e bolsas dos clientes e fugiram em um veículo de cor prata em direção a Heliópolis. Policiais da 1ª companhia do 23.º batalhão da PM foram até o local e fizeram uma ronda, mas não localizaram os suspeitos.

De acordo com a denúncia recebida pelo 190, o iPhone roubado de uma das vítimas do arrastão tinha tecnologia de rastreamento. O telefone perdeu o sinal na região do Real Parque, na zona oeste, e não foi mais localizado. Nessa mesma região, um homem de 30 anos foi encontrado morto dentro de um carro no último domingo, 21.