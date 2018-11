Trio invade casa de veraneio e mata 5 no litoral de SP Cinco pessoas morreram baleadas na madrugada de hoje em uma casa de veraneio no Balneário Maracanã, em Praia Grande, no litoral paulista. Segundo a Polícia Civil, três homens armados invadiram o local por volta das 23h50 de ontem. As vítimas haviam alugado a casa para comemorar as festas de fim de ano.