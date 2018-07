Trio invade casa e faz família refém

Eram 20h45 quando um dos assaltantes pulou o muro e invadiu a residência nº 79 da Rua João Miguel Helena, dominando uma das vítimas e obrigando-a abrir o portão para a entrada dos dois comparsas. Um vizinho percebeu que algo estranho ocorria na casa e ligou para o 190.

PMs da 4ª Companhia do 8º Batalhão do Interior (BPM/I) cercaram o imóvel e, ao se aproximarem do portão, foram recebidos a tiros pelos criminosos, que seguiam em direção à garagem para começar a carregar o veículo da família com objetos separados do interior da residência, entre elas roupas e eletroeletrônicos.

Uma policial feminina foi atingida por um dos disparos, mas ficou levemente ferida pois usava colete à prova de balas. Os bandidos, identificados como Leno, Valdivino e Francisco, acabaram se entregando depois de duas horas de negociação, durante a qual o topógrafo foi liberado.

A esposa e a filha do proprietário da casa foram liberadas somente após os criminosos jogarem os dois revólveres calibre 38 e se entregarem. O trio exigia a presença da imprensa e de parentes. Segundo a polícia, Francisco já é procurado pela polícia; Valdivino já cumpriu pena por homicídio de uma professora e Leno já tinha passagem por tráfico de drogas. O caso foi registrado na Delegacia Sede de Paulínia.