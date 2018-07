Trio invade casa que pertence à família Guinle no Rio Três homens invadiram no fim da noite de ontem uma residência pertencente aos Guinle, tradicional família carioca, na esquina da Rua São Clemente com a Rua Dona Mariana, no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio. O trio invadiu o imóvel, aparentemente abandonado há bastante tempo, utilizando uma escada para escalar a grade que cerca a residência.