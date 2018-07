Trio invade delegacia com pizza e liberta presos em SP Treze detentos foram libertados ontem à noite, após uma invasão à 26º Delegacia de Policia, no bairro de Sacomã, zona sul de São Paulo. Por volta das 22h30, uma mulher loira entrou na delegacia com uma pizza para distrair os policiais. Em seguida, os homens armados invadiram o local e renderam cinco agentes.