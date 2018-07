Trio morre após invadir casa e enfrentar a Rota em SP

Os policiais, em patrulhamento na região, foram até o endereço após uma testemunha ligar para o 190 informando sobre um assalto em andamento. Quando se aproximavam da casa, os PMs viram cinco pessoas - uma família de orientais - deixando o imóvel. Eram as vítimas, que, não se sabe ainda como, pois não quiseram falar com a reportagem, conseguiram abandonaram a casa. Uma delas, idosa e cadeirante, era carregada pelo familiar. Segundo a polícia, a casa foi invadida após algumas das vítimas serem rendidas quando chegavam à residência.

Ao entrarem na casa, os policiais iniciaram a varredura pela garagem. Dois dos três tiroteios ocorreram no corredor lateral; o outro na edícula, após os bandidos tentarem deixar o local atirando contra os policiais, que revidaram. Josivan Soares dos Santos, de 20 anos, que já tinha oito passagens pela polícia, e os dois comparsas foram baleados e morreram quando eram atendidos no pronto-socorro municipal Bandeirantes.

Com o trio, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, de numeração raspada, uma pistola calibre 380, furtada em 2006, e uma segunda pistola, de mesmo calibre, austríaca, no valor de R$ 5 mil. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi.