Trio morre após sequestro relâmpago na zona sul de SP

Segundo a Polícia Militar (PM), o publicitário, sua esposa, grávida de três meses e meio, e o filho do casal, de 5 anos, foram abordados pelos suspeitos na porta de casa, no Jardim Satélite, também na zona sul da cidade. O publicitário foi feito refém, mas a mulher conseguiu pegar o filho no colo e correr para dentro da casa. Ela avisou a polícia e forneceu os dados do veículo, que em cerca de meia hora foi encontrado por PMs.

Os policiais deram início a uma perseguição, que terminou cerca de 12 minutos depois, quando os bandidos perderam o controle do carro. Conforme a corporação, o trio então desceu do veículo e começou a atirar contra os policiais, que revidaram. Douglas Oliveira Dias, de 22 anos, e um comparsa, que estava sem documentos, foram socorridos ao Pronto-Socorro (PS) Regional Sul. Leandro Abranches Cerqueira, de 29 anos, foi levado ao PS do Grajaú. Nenhum dos três resistiu aos ferimentos.

Durante a troca de tiros o publicitário permaneceu abaixado e não foi baleado, mas, conforme os policiais, foi agredido com coronhadas pela quadrilha e ameaçado de morte várias vezes. O sargento do 27º Batalhão da Força Tática, Genivaldo Viana Gomes, afirmou que os bandidos atiraram contra a PM durante toda a perseguição, mas que só houve revide depois que o carro bateu contra o poste. "Como se sabia que havia refém, não era possível revidar. Só houve revide quando a vítima já não corria mais risco", disse.

Saques

Quando o carro foi localizado pelos policiais, os criminosos já haviam obrigado que o publicitário fizesse dois saques, de R$ 1 mil cada. O dinheiro foi recuperado, assim como a bolsa da esposa da vítima, a carteira e os celulares roubados. A polícia também apreendeu cinco revólveres usados pelos suspeitos.