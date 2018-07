Trio preso ao roubar comerciante e fugir levando vítima

Após ser amarrado dentro de casa, o comerciante começou a gritar para chamar a atenção dos vizinhos. Os criminosos então resolveram fugir com a vítima, colocando-a no mesmo carro em que chegaram. A Polícia Militar foi acionada e localizou o veículo na Marginal do Tietê, tendo início a perseguição.

Na Avenida Salim Farah Maluf, próximo da Avenida Regente Feijó, na Água Rasa, já com o apoio de outras viaturas, os PMs conseguiram interceptar o veículo, prender os ladrões, apreender uma arma e libertar a vítima. A ocorrência vai ser apresentada no 2º Distrito Policial, do Bom Retiro.