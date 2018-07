Trio preso após manter comerciante em cativeiro em SP Três sequestradores foram presos, no final da tarde de ontem, 19, após manterem, por 22 dias, um comerciante, de 30 anos, em um cativeiro montado na altura do nº 2.500 da Estrada da Colônia, no Parque Girassol, região de Parelheiros, no extremo sul da capital paulista. A vítima foi liberta sem ferimentos.