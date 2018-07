Trio rouba 600 frascos de remédios de hospital em SP Três criminosos roubaram ontem cerca de 600 frascos e ampolas de medicamentos no Hospital do Servidor Público Estadual, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. Trajando jaleco branco e crachás, o trio entrou na unidade por volta das 7 horas. Eles foram até uma geladeira e começaram a colocar os remédios em duas sacolas. Uma funcionária do hospital flagrou a ação, mas foi ameaçada pelos três e não reagiu. Os criminosos fugiram a pé. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia apreendeu um CD com imagens do circuito interno do hospital para tentar identificar os acusados. O caso foi registrado no 36º Distrito Policial, do Paraíso.