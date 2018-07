Trio rouba banco dentro de hospital na zona sul de SP

Conforme informações da PM, os criminosos levaram cerca de R$ 30 mil. De acordo com o hospital, não houve feridos na ação dos bandidos. A instituição diz que colabora com as investigações. O caso foi encaminhado para registro no 5º Distrito Policial (Aclimação), segundo a PM. Pela manhã de hoje, um trio também invadiu uma agência do Santander na zona norte paulistana e levou cerca de R$ 400 mil, de acordo com a polícia.