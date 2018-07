Trio rouba carros, faz 8 reféns e mata mulher no Rio Três bandidos roubaram três carros, fizeram oito reféns e mataram uma mulher na madrugada de ontem, no Rio. Primeiro, roubaram um Ômega na zona norte e levaram o motorista. Depois, foram para a Lagoa, na zona sul, e roubaram um Siena de um casal. Eles levaram as vítimas para uma favela, as torturaram e voltaram para a zona norte. Lá, roubaram um Fox com cinco pessoas. A PM chegou e houve troca de tiros. Um ladrão tentou levar outro carro, mas a vítima reagiu e foi morta. O trio fugiu.