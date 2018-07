Trio rouba figurinhas da Copa avaliadas em R$ 21 mil Três homens armados roubaram cerca de 40 mil pacotes de figurinhas da Copa do Mundo 2010 na madrugada de ontem, na Praça Pompeia, no bairro Vila Gilda, em Santo André, no Grande ABC. O material roubado está avaliado em R$ 21 mil.