Trio suspeito de promover arrastão é preso no Rio Três homens foram presos ontem (9) à noite, suspeitos de promoverem um arrastão no Alto da Boa Vista, bairro de classe alta na zona sul do Rio de Janeiro. Uma patrulha da Polícia Militar percebeu a ação e esperou que os suspeitos saíssem do local com dois carros roubados, para evitar que as vítimas ficassem expostas a um possível tiroteio. Quatro motoristas já haviam sido assaltados.