Triplica nº de escolas do Estado que não batem meta do governo no Saresp

O número de escolas da rede estadual que não vão receber o bônus por resultado neste ano triplicou. De acordo com dados da Secretaria da Educação do Estado, 1.474 unidades escolares - 29,1% da rede - não atingiram as metas da pasta e, portanto, não serão contempladas com o bônus. Em 2010, esse número foi de 510 escolas - ou 9,9% do total de colégios.

O bônus concedido aos servidores da rede é proporcional ao resultado da escola no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), prova anual que avalia todas as escolas da rede estadual nos 3.º, 5.º, 7.º e 9.º anos do ensino fundamental e também no 3.º ano do ensino médio, medindo, basicamente, os conhecimentos em língua portuguesa, matemática e ciências.

Com as notas do Saresp, é calculado o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp), que une o desempenho em matemática e língua portuguesa, além de dados do fluxo escolar. O índice vai de 0 a 10 e serve como base para o bônus salarial aos funcionários da rede.

O cálculo leva em conta o cumprimento das metas de desempenho definidas pela rede para cada escola. Por exemplo: as que atingem 100% das metas recebem um pagamento de 2,4 salários médios. Além disso, é preciso ter comparecido às aulas em pelo menos dois terços do ano.

A secretaria afirma que os dados ainda serão analisados minuciosamente e deve divulgar a relação das escolas e dos índices de desempenho nos próximos dias - o bônus deve ser pago até o dia 31 deste mês. A pasta, porém, admite que a grande rotatividade de professores pode ter interferido na queda do número de escolas que receberão a gratificação.

"Precisamos de mais professores efetivos, que criem vínculo com a escola e os alunos", afirmou ao Estado o secretário de Educação, Herman Voorwald. "A atual gestão está investindo nisso e é por essa razão que o governador (Geraldo Alckmin, PSDB) anunciou a contratação de 25 mil docentes."

Desempenho. A secretaria informou ontem as principais notas do Saresp de 2010. No entanto, os dados completos não foram divulgados - entre eles as notas de ciências.

Pelo segundo ano consecutivo, o ensino médio registrou uma queda nas notas do Saresp. Em 2010, o ensino médio recebeu, em uma escala de 0 a 10, um Idesp de 1,81 - no ano anterior, o índice foi de 1,98. Houve queda nas notas de português e matemática - pelos desempenhos atingidos, o aluno de ensino médio deixa a escola sem distinguir um fato da opinião sobre esse mesmo fato em um artigo. Também não consegue resolver uma equação de uma reta apresentada em um gráfico, por exemplo.

A porcentagem de alunos do ensino médio com desempenho insuficiente também piorou em língua portuguesa, saltando de 29,5% para 37,9%. Em matemática houve uma pequena melhora. A taxa de avaliação insuficiente passou de 58,3% para 57,7%.

"A queda nas notas pode ser atribuída a diversos fatores, além da falta de professores efetivos. No caso do ensino médio, a prova coincide com os vestibulares e o aluno não vê o efeito do Saresp de forma prática em sua vida escolar", explica Voorwald. Segundo ele, a pasta está discutindo um novo sistema de recuperação de alunos, com avaliações bimestrais, para 2012.

Houve recuo também na nota do 9.º ano do ensino fundamental: o Idesp caiu de 2,84 para 2,52. A única melhora foi no 5.º ano: o índice cresceu de 3,86 para 3,96.