Tripulação acusada de tortura permanece retida no PR Não há prazo para os 19 tripulantes de origem turca, do navio maltês Seref Kuru, deixarem o Porto de Paranaguá (PR). Eles devem começar a ser ouvidos nesta semana pela Polícia Federal (PF) de Paranaguá, após serem denunciados por tentativa de homicídio depois que jogaram o soldador Ondobo Wilfred, 28 anos, de Camarões - que viajava clandestinamente na embarcação - em alto mar com 150 euros e um "pallet", pequena estrutura de madeira com boias para flutuar, a 15 quilômetros da costa brasileira. O navio também deve permanecer retido no porto até o caso ser esclarecido.