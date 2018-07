Tripulação de 21 pessoas é resgatada de iate em corrida na Irlanda

Uma tripulação de 21 americanos foi resgatada de um iate que virou no mar da costa da Irlanda durante uma corrida de barcos.

O barco participava da corrida Fastnet, uma das mais tradicionais da Grã-Bretanha, quando sofreu o acidente, na última segunda-feira.

Dezesseis membros da tripulação que permaneciam juntos no casco virado do iate foram resgatados em um barco salva-vidas da instituição britânica RNLI, que realiza salvamentos em mares e rios.

Outras cinco pessoas, que estavam desaparecidas, foram retiradas da água por uma equipe de mergulhadores que estava no local.

Uma delas, uma mulher, foi levada de helicóptero até o hospital mais próximo, com suspeita de hipotermia.

Neblina

A corrida começou na Ilha de Wight, no sul do Inglaterra, no último domingo, com a participação de 314 iates.

Mas o barco americano virou no fim da tarde da segunda-feira (hora local), a cerca de 19 quilômetros da cidade de Baltimore, na costa de Cork.

Diversos membros da tripulação estavam dormindo no momento do acidente, e tiveram que sair de dentro da embarcação depois que ela virou.

Na corrida bianual, organizada pelo Royal Ocean Racing Club, os barcos percorrem cerca de 978 quilômetros pelo sul da costa da Grã-Bretanha, dão a volta na rocha Fastnet, na costa do sudoeste da Irlanda, e retornam para a cidade britânica de Plymouth.

Uma porta-voz da guarda costeira irlandesa disse que o mar na região não estava muito agitado no momento do acidente, mas afirmou que havia neblina.

