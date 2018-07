Tripulante morre e cruzeiro é retido no Porto de Santos Uma tripulante do navio MSC Armonia, que atracou em Santos na última quarta-feira, morreu na noite de ontem no Hospital Ana Costa, na cidade do litoral paulista. Desde a internação, o quadro da paciente Fabiana Pasquarelli, de 30 anos, era considerado grave, razão pela qual ela vinha respirando com a ajuda de aparelhos. O diagnóstico não foi definido, uma vez que os médicos ainda aguardam o resultado de uma série de exames laboratoriais.