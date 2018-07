Tripulante morreu em queda de helicóptero no Amazonas Dos cinco tripulantes que estavam no helicóptero Pantera que caiu hoje numa área próxima a Manaus, um morreu: o capitão de artilharia Marco Aurélio da Silva Martins. O aparelho pertencia ao 4º Batalhão de Aviação do Exército, sediado na capital amazonense, e caiu no Lago de Tefé, a 8,05 quilômetros da cidade. Na hora da queda, uma forte tempestade atingia a região. O helicóptero retornava de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, onde prestava auxílio à vacinação de índios, no Vale do Javari.