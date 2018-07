Tripulantes brasileiros são barrados em porto nos EUA Pelo menos nove brasileiros que trabalham em um cruzeiro foram impedidos de desembarcar no porto de San Pedro, em Los Angeles, no Estado da Califórnia, Estados Unidos, neste fim de semana. Eles afirmam ter recebido um e-mail da direção do navio alertando que tripulantes nascidos em 15 países da América Latina e Ásia não haviam sido autorizados a descer.